Max Verstappen e Charles Leclerc são os ‘Reis dos circuitos citadinos’

Entre os que têm características únicas destaque para o Canadá (Montreal), que combina longas retas com travagens e chicanes complicadas. A Arábia Saudita (Jeddah) é um dos circuitos de rua mais rápidos, ainda assim bem diferente da Austrália (Melbourne) que mistura secções rápidas, com técnicas, no Albert Park.

Já Baku (Azerbaijão) é a antítese: Um dos mais longos, com 6,003 km, combina uma longa reta com secções técnicas na cidade velha. Singapura entrou na história como o primeiro circuito noturno da F1, é também desafiador e fica a meio caminho entre o Mónaco e Baku em termos de tipologia.

Os dois pilotos ficaram com os mesmo pontos no mini-campeonato dos circuitos citadinos da Fórmula 1 em 2024, Arábia Saudita, Austrália, Miami, Mónaco, Canadá, Azerbaijão, Singapura e Las Vegas.

