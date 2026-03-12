Max Verstappen e as novas regras da F1: “Troquei o simulador pela Nintendo e tenho treinado Mario Kart”
A pergunta era sobre o papel dos simuladores e a possível vantagem para quem passa mais horas em ambiente virtual à procura de soluções para o que se passa em pista na F1, e Max Verstappen abordou o tema com o humor que lhe é habitual, usando a ironia para relativizar a obsessão com o simulador nesta nova fase da Fórmula 1.
Em vez de destacar horas de trabalho virtual, o neerlandês brincou com o facto de ter trocado o simulador por uma consola portátil: “Encontrei uma solução mais barata”, atirou, arrancando risos na sala. “Troquei o simulador pela minha Nintendo Switch e tenho treinado um bocado de Mario Kart. Encontrar os cogumelos está a correr bem; a carapaça azul é um bocadinho mais difícil, mas estou a trabalhar nisso.”
