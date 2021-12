Max Verstappen desiste da Fórmula 1 se Gianpiero Lambiase | AutoSport

A relação entre o campeão do mundo de Fórmula 1, Max Verstappen e o seu engenheiro de corrida, Gianpiero Lambiase é crucial para o piloto. De tal modo, que no dia em que o engenheiro decidir abandonar a F1, Verstappen segue o mesmo caminho.

“Disse-lhe que só quero trabalhar com ele. Assim que ele parar, eu também paro”, disse Verstappen ao Ziggo Sport, sobre o seu engenheiro, que curiosamente já trabalhou com Sergio Perez na Force India. Para além de Perez, Lambiase foi engenheiro de Giancarlo Fisichella, Paul Di Resta, Vitantonio Liuzzi e Daniil Kvyat.

“É inacreditável como trabalhamos juntos”, afirmou ainda o campeão de 2021. “Claro que, a dada altura, podemos ser muito rigorosos um com o outro, mas também quero isso. Ele deveria ser capaz de me dizer se eu sou um idiota e vice-versa. Sempre lhe disse isso”.

Verstappen revelou que Helmut Marko gosta da forma como a dupla trabalha e comunica. “Ele gosta sempre quando ouve o meu lado da conversa. Acha que é muito agradável como comunicamos um com o outro“.