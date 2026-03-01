Mario Isola deixa a Pirelli e ruma à ACI Sport este verão
O responsável da Pirelli para o desporto motorizado, Mario Isola, vai assumir um novo desafio profissional a partir deste verão, após deixar o cargo de diretor de motorsport da marca italiana.
A Pirelli anunciou esta semana que Isola irá abandonar a função, sendo substituído por Dario Marrafuschi. A transição formal começa já este domingo, 1 de março, data em que Isola passa oficialmente o testemunho, embora permaneça até 1 de julho para assegurar uma passagem de pasta tranquila.
Concluída esta fase, o italiano assumirá o cargo de diretor-geral da ACI Sport, entidade ligada ao Automobile Club d’Italia e responsável pela promoção e organização do automobilismo em Itália.
A chegada de Isola foi amplamente elogiada pela liderança da estrutura italiana. O presidente do ACI, Geronimo La Russa, descreveu a novidade como “uma notícia verdadeiramente significativa para todo o setor do desporto motorizado”, sublinhando o prestígio e a experiência que o dirigente traz para a organização.
Também Luigi Battistolli, presidente da ACI Sport Spa, e o CEO Gian Carlo Minardi destacaram o percurso e os resultados alcançados por Isola ao longo dos anos, considerando que a sua integração reforçará a eficiência e a ambição da estrutura italiana.
Isola tornou-se uma figura central no paddock da Formula 1, liderando a Pirelli numa era marcada por constantes evoluções técnicas e regulamentares. A sua mudança representa o fim de um ciclo importante na fornecedora oficial de pneus da categoria rainha.
