Mario Andretti espera resposta da Fórmula 1 em “poucos meses” | AutoSport

A última proposta apresentada pela Andretti Autosport com a parceria do construtor Cadillac para a entrada na Fórmula 1 foi bem recebida por Zak Brown da McLaren, mas alguns relatos apontam para que as hipóteses da Andretti ser aceite são “altamente improváveis” e que uma “larga maioria” das 10 estruturas se opunha fortemente à expansão da grelha.

Apesar de Michael Andretti considerar que é “tudo uma questão de dinheiro” e acusar as equipas pensarem apenas em “si próprios e não olhar para o que é melhor para o crescimento geral da série”, a estrutura norte-americana continua a trabalhar no seu projeto “como se tivéssemos luz verde” para avançar, assegurou o campeão do mundo de Fórmula 1 de 1978 e pai de Michael, Mario Andretti à Autosprint, esperando ainda uma resposta dentro de “alguns meses”.

“A verdade é que estamos a estruturar a equipa dia após dia, como se tivéssemos luz verde”, disse Mario Andretti. “Um programa como este é muito complexo, por isso temos de continuar a avançar, mesmo que não à velocidade máxima, mas para colocar nomes-chave sob contrato precisamos de certezas, por isso, desse ponto de vista, ainda estamos à espera. Digamos que podemos ter uma resposta razoável dentro de alguns meses”.

O interesse da Andretti Autosport na Fórmula 1 começou com as negociações para a aquisição da Sauber, que terminaram de forma abrupta, quando um acordo parecia ser possível, no final de 2021, continuando os norte-americanos a querer levar a sua avante e apresentado a proposta de formação de uma equipa no início de 2022, a que se somou a parceria com a Cadillac nos primeiros dias do novo ano.

Foto: Joe Skibinski