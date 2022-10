Mario Andretti aos comandos do McLaren MP4/28 em Laguna Seca (vídeo) | AutoSport

O campeão do Mundo de Fórmula 1 de 1978 Mario Andretti regressou aos comandos de um monolugar de F1 desta vez com um moderno McLaren MP4/28 no evento Velocity Invitational em Laguna Seca. O vídeo mostra as suas primeiras voltas à pista e adaptando-se ao carro, mais tarde, foi sendo cada vez mais rápido.

A promessa foi feita pelo CEO da McLaren Racing, Zak Brown a Mario Andretti que lhe colocaria um moderno F1 nas mãos, o que foi cumprido este fim de semana no traçado de Monterey.

Mario Andretti in a modern F1 car! My eyes are not dry. pic.twitter.com/H7m5oo0wcy — Bradley Brownell (@BCBrownell) October 15, 2022