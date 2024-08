Mais um Montoya a caminho da F1?

Sebastán Montoya tenta o sonho de chegar à F1. Um sonho repleto de desafios, uns mais duros que outros. Mas tem do seu lado um grande aliado: o seu pai, Juan Pablo Montoya

Juan Pablo Montoya e o seu filho Sebastián partilham uma forte ligação dentro e fora da pista, com Sebastián a ambicionar seguir as pisadas do pai no desporto automóvel. Juan Pablo, um antigo piloto de F1, atua como treinador e mentor de Sebastián, que atualmente corre na Fórmula 3. Apesar da sua relação próxima, esforçam-se por manter uma dinâmica profissional na pista, centrando-se nos papéis de piloto e treinador e não de pai e filho.

“Acho que ele é maduro o suficiente. Acho que ele é muito crítico consigo próprio, o que é bom de ver”, afirma Juan Pablo, que concorda que, em teoria, os assuntos privados e desportivos podem misturar-se. Sebastián diz: “Acho que fazemos um bom trabalho separando isso. Acho que é algo que tive de aprender desde muito novo e que ele também aprendeu, é que quando estamos na pista não é bem pai e filho, é mais piloto e treinador.”

Juan Pablo sublinha que, embora apoie Sebastián, quer que o filho seja dono da sua carreira e das suas decisões. Reconhece que, à medida que Sebastián ganha mais experiência, a sua necessidade de orientação diminuirá, à semelhança da forma como Max Verstappen ultrapassou o seu pai Jos em termos de competências. Juan Pablo está orgulhoso do desenvolvimento de Sebastián, observando que, embora este ano tenha sido um desafio, ajudou Sebastián a amadurecer e a tornar-se mais forte. Em última análise, Juan Pablo acredita que cabe a Sebastián alcançar o sucesso na sua carreira de piloto, com o apoio do seu pai como pano de fundo.

“Os tempos são muito diferentes”, diz Juan Pablo. “Deixo-o ter a sua própria carreira. Falamos muito sobre isso. Digo-lhe que é a sua carreira, não a minha. É ele que tem de tomar as decisões certas, a responsabilidade tem de ser dele e não minha. Eu fiz a minha carreira. Concentrei-me no que tinha de fazer. Estou aqui para o apoiar como treinador e como pai e, no final do dia, a pessoa que tem de fazer o trabalho é ele. Penso que ele compreende isso. Este ano tem estado a trabalhar arduamente. Toda a sua ética de trabalho e outras coisas são muito boas e ele compreende o que tem de fazer. Amadureceu muito. Penso que este ano foi um bom passo de aprendizagem. É uma chatice que normalmente se aprende quando as coisas estão a correr mal. Este ano tem sido um daqueles casos em que parece que não há descanso. Por muito bem que se faça, acontece sempre alguma coisa, mas isso tornou-o mais forte”.

