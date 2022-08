Mais um erro da Ferrari: Charles Leclerc com pneus ‘errados’ em pista | AutoSport

Esperava-se que a pausa de verão tivesse feito bem à Ferrari, mas pelos vistos os erros continuam na Scuderia. Desta vez o “falatório” não será tão intenso, pois as consequências são mínimas, mas este erro poderá reavivar o coro de críticas à Ferrari.

Desta feita novo episódio que mostra o que é por vezes o ‘casino’ italiano: Charles Leclerc foi mandado para a pista, na Q3 com um jogo de pneus macios já usado: “Que pneus são estes?”, questionou o piloto monegasco, recebendo uma resposta que ninguém esperava: “Houve um erro…”.

Sendo verdade que a questão não teve grande influência no resultado, este erro mostra fragilidades que já não deviam existir.

Charles Leclerc já revelou que vai falar com a equipa e perceber como tudo sucedeu.

Uma equipa como a Ferrari tem o direito de errar, só não o pode fazer com tanta regularidade. “Acontece aos melhores” dirão alguns, mas aos piores acontece mais vezes, dirão outros. A lista de erros na Ferrari é cada vez maior e só dão razão a quem quer ver mudanças na estrutura e cabeças a ´rolar´. A questão dos erros estratégicos já foi muito referida, mas este erro podia ter custado muito caro se fosse em corrida, ou numa qualificação em que Leclerc estivesse de facto a lutar pela pole. A Ferrari não pode continuar assim se quiser lutar por títulos.