Mais um abandono na Alpine F1: Bob Bell deixa cargo de consultor | AutoSport

Bob Bell começou a trabalhar com a Renault em 2003, e era diretor técnico da equipa francesa durante as temporadas de enorme sucesso em 2005 e 2006, com os Renault R25 e R26 que venceram o campeonato de pilotos nas mãos de Fernando Alonso, e o campeonato de construtores.

Agora, o veterano Engenheiro encerra a sua longa ligação ao grupo Renault, que incluiu uma passagem como chefe de equipa em 2009, já numa fase totalmente diferente em termos de prestação da equipa.

Bell teve três passagens pela equipa, desde a era Benetton e Renault (1997). Em 2018 assumiu um papel consultivo e afastou-se da F1 para trabalhar na Alpine Labs.

Apesar de não estar diretamente envolvido, Bell permaneceu como figura importante e elo com o passado.

Teve uma carreira de sucesso, iniciou-a na McLaren como aerodinamicista e participou do projeto do dominante MP4/4 de 1988. Quanto às passagens por outras equipas, trabalhou na Benetton, Jordan e Mercedes, desempenhando papéis-chave em conquistas de temporadas. Regressou à Renault em 2016 e assumiu um cargo consultivo em 2018, e sai agora, acompanhando o êxodo na equipa, pois a saída de Bell coincide com a de outros membros importantes da equipa, como o chefe de equipa, Otmar Szafnauer, o diretor desportivo Alan Permane, o diretor técnico Pat Fry e outros cargos estratégicos que também deixaram a Alpine recentemente. Entretanto, a Alpine anunciou uma nova estrutura técnica com três pilares: Joe Burnell (engenharia), David Wheater (aerodinâmica) e Ciaron Pilbeam (performance).