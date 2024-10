Mais que uma série, um Tributo a Ayrton Senna da Silva

É já no mês que vem que chega a nova série à Netflix’s ‘Senna’, o que pretende ser uma viagem ao legado do ícone brasileiro, uma emocionante imersão na história de um dos maiores ícones do automobilismo mundial: Ayrton Senna. A Netflix finalmente traz à luz uma aguardada minissérie dedicada ao lendário piloto brasileiro, com estreia marcada para 29 de novembro. Intitulada simplesmente ‘Senna’, a produção promete capturar a essência de um dos competidores mais brilhantes e carismáticos que já aceleraram nas pistas da Fórmula 1.

Composta por seis episódios, a minissérie dramatiza a trajetória épica de Senna, desde os seus primeiros passos na Europa em 1981 até a fatídica tarde de 1994, no Grande Prémio de San Marino, em Imola.

Mas esta não é apenas uma história de vitórias e derrotas nas pistas, pois pretende também ser um retrato íntimo de um homem que fascinou o mundo não só com a sua habilidade ao volante, mas também com o seu espírito imbatível e paixão pela velocidade.

O trailer, já divulgado, transporta-nos para um dos momentos mais emblemáticos da carreira do tricampeão: o Grande Prémio do Brasil de 1991, onde Senna, lutou contra um McLaren MP4/6 com problemas na caixa de velocidades, conquistando uma vitória que ainda ressoa na memória dos fãs. Gabriel Leone, no papel de Senna, tentou incorporar a garra e a determinação do piloto, e pretende trazendo à vida o carisma e a intensidade que tornaram Ayrton uma lenda.

‘Senna’ promete mergulhar fundo nos capítulos mais inesquecíveis de sua carreira: das vitórias inigualáveis nas ruas do Mónaco ao seu explosivo duelo com Alain Prost, que marcou uma das maiores rivalidades da história da F1. A série também não foge dos conflitos nos bastidores, como os confrontos de Senna com o então presidente da FIA, Jean-Marie Balestre, e revela como as suas relações pessoais moldaram o homem por trás do capacete verde a amarelo como a bandeira brasileira.

O espectador será transportado para os dias gloriosos com a Lotus, McLaren, não deixando de tocar na parte mais ‘cor-de-rosa’ do piloto, por exemplo a sua relação com a Xuxa Meneghel. Mas a série pretende também ir para lá das glórias, e quer explorar as pressões e as angústias de um piloto que, mesmo no topo, nunca parou de lutar para superar os seus próprios limites na sua incessante procura da perfeição.

No fundo, a série pretende ser muito mais que uma série, mas sim um Tributo a Ayrton Senna da Silva.

A 29 de novembro, na Netflix.