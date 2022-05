Mais interessados em entrar na Fórmula 1 para além de Michael Andretti | AutoSport

Michael Andretti pode ter de lutar por um lugar na Fórmula 1 e tornar a Andretti Autosports a décima primeira equipa da grelha, segundo as declarações do CEO da Liberty Media, Greg Maffei, à Associated Press.

“Já temos 10 grandes equipas e temos potencial ao longo do tempo para acrescentar mais equipas”, disse Maffei. “Temos muita procura de pessoas que querem formar equipas, seja comprando uma equipa ou expandindo o número de equipas. Vamos analisar e ver o que podem acrescentar e vamos tentar criar um consenso entre as equipas e a FIA sobre quem trazer e do que precisam”.

Com o momento que se vive em torno da Fórmula 1 nos Estados Unidos da América e os esforços dos detentores dos direitos comerciais da competição em crescer naquele mercado, Michael Andretti poderia ter vantagem, mas o diretor executivo da Liberty Media avança que é necessário olhar para toda a situação. “Penso que há muitos fatores a ter em conta”, admite Maffei. “Ser americano pode ser positivo, mas temos de analisar tudo o que uma nova equipa poderia potencialmente trazer e não é apenas acesso a novos mercados. Oportunidades de capital sobre as quais sabem algo, marketing, tecnologia, todas essas coisas seriam interessantes para nós”.

Michael Andretti não receia que existam mais interessados em aumentar o número de equipas na grelha da Fórmula 1. “Falei com Greg [Maffei] e perguntei-lhe: ‘Deixa chegar a uma licitação, vamos ganhar a todos'”, disse Andretti à mesma fonte. “É tudo o que peço. Não que nos deem assim sem garantias. Deem-nos uma oportunidade e venceremos qualquer outra pessoa que esteja interessada. Temos grandes apoios. Dinheiro não é a questão”, concluiu o dono da equipa Andretti Autosports.