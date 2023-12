Madrid poderá receber a F1 a partir de 2026 | AutoSport

O dia começou com várias fontes a apontarem um acordo já fechado com anúncio iminente da ida da F1 para a capital espanhola, Madrid. A primeira data do novo GP de Espanha será em 2026 e fala-se num contrato com duração de 10 anos.

A F1 continua a sua aposta em traçados citadinos e a localização do GP de Madrid a partir de 2026 mostra mais uma vez uma aposta forte nesse sentido. A capital espanhola já há algum tempo que queria entrar no calendário do Grande Circo, com o Circuito de Barcelona a ficar em risco. O traçado catalão foi-se mantendo, mas do lado de Madrid sempre houve grande vontade de receber os monolugares de F1. Parece que essa vontade será cumprida. Segundo as informações que correm, trata-se de um GP de iniciativa privada, apesar de contar com apoios estatais. O traçado deverá ter um comprimento de 5 km e já há um traçado proposto. Espera-se que o anúncio oficial seja feito em breve.

É o regresso da F1 a Madrid, cuja última visita foi feita em 1981, em Jarama. Desta feita, o circuito seria montado em torno da IFEMA (Instituição de Feiras de Madrid) e Valdebebas. O investimento para a construção da pista, com troços permanentes e outros temporários, está orçado em cerca de 100 milhões de euros, mas espera-se um retorno de 500 milhões de euros por ano.