Luca de Meo e o despedimento de Otmar Szafnauer: “Prometeu e não cumpriu…” | AutoSport

O CEO da Renault, Luca de Meo, revelou as razões para o recente despedimento do chefe de equipa da Alpine, Otmar Szafnauer. Foi no fim de semana da Bélgica, em Spa-Francorchamps, que se ficou a saber da saída de Szafnauer, que não demorou nada a dizer que a decisão não foi de comum acordo.

Na altura, Szafnauer revelou não saber o porquê da decisão e Luca de Meo nada disse depois disso, quebrando agora o silêncio em palavras ao diário desportivo espanhol Marca: “prometeram-me coisas que não cumpriram. Quando dizemos algo ao nosso chefe, temos de o fazer. Isso faz parte da dinâmica de uma empresa.

Não os forcei a estabelecer objetivos. Eles próprios os fixaram e não funcionaram”, disse de Meo.

Há muito que Szafnauer diz que a Renault tenta ter sucesso prematuramente, sucesso instantâneo e que isso na F1 é impossível. Já Luca de Meo, assegura ainda que os rumores da possível venda da equipa são infundados e o objetivo passa por continuar a desenvolver os projetos da Alpine na F1 e no WEC.