Luca de Meo: “A Fórmula 1 é uma plataforma de comunicação muito importante”

Luca de Meo, o novo CEO da Renault, revelou à AutoHebdo que a Renault está a utilizar a marca Alpine na Fórmula 1 por uma questão de Marketing, e não para o desenvolvimento de tecnologia. Sendo neste momento o foco tecnológico da Renault a eletrificação, de Meo revela ainda que a Fórmula E está muito longe do mediatismo da Fórmula 1: “Encontrei as pessoas na Renault Sport ocupadas com soluções de engenharia para veículos elétricos, por isso perguntámo-nos se após 43 anos da Renault na Fórmula 1 poderíamos inscrever a marca Alpine também na história do desporto”. Sendo a eletrificação o foco, a AutoHebdo questionou-o porque é que a Renault não ignorou simplesmente a F1 e entrou na Fórmula E e a resposta foi célere: “Porque ninguém está a ver a Fórmula E. Estou a proceder com base no princípio de que a Fórmula 1 precisa de se desenvolver para satisfazer os requisitos associados ao impacto da indústria automóvel no ambiente. Não estou a dirigir o campeonato mundial, mas penso que até 2024 ou 2025 a tecnologia elétrica será mais amplamente utilizada na Fórmula 1”, acrescentou deixando claro que a Renault está atualmente a utilizar a Fórmula 1 essencialmente como “uma plataforma de comunicação muito importante. O campeonato é visto por cerca de 500 milhões de pessoas, por isso, pessoalmente, utilizo-o como meio de comunicação para aumentar a popularidade da nossa marca”.