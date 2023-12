Lista de inscritos da Fórmula 1: novidades… só no nome das equipas! | AutoSport

A Fórmula 1 divulgou a lista oficial de inscritos de 2024 e há algumas novos nomes, outros ainda não estão definidos. Ficou para trás a temporada mais dominadora da história da F1, com a Red Bull a vencer 21 das 22 corridas do ano, e agora já só se pensa em 2024. Pela primeira vez em muito tempo, não há novos nomes de pilotos no plantel, nem novidades na composição das equipas, mas há novos nomes de equipas. Com a saída da Alfa Romeo, a Sauber denomina-se agora Stake F1 Team Kick Sauber, a Aston Martin já tinha confirmado sua mudança de identidade, mas ainda se vai ter que esperar mais algum tempo pelo nome da segunda equipa da Red Bull, pois vai deixar de ser AlphaTauri.

