‘Line up’ da Fórmula 1 para 2025: quase tudo decidido…

Com a confirmação de Gabriel Bortoletto na Sauber F1 em 2025, só fica a faltar a confirmação de um lugar na Visa Cash App RB F1 Team, seno que deverá ser Liam Lawson a fazer dupla com Yuki Tsunoda, mas com os problemas por que passa atualmente Sergio Pérez ainda há a possibilidade de alguma alteração entre as equipas da Red Bull, sendo que também se fala do nome de Franco Colapinto, atualmente na Williams, mas que no final do ano fica sem lugar na equipa de Grove em virtude da prevista chegada de Carlos Sainz.

Como se sabe, entre as novidades estarão Andrea Kimi Antonelli, ao lado de George Russell, na Mercedes, Jack Doohan, ao lado de Pierre Gasly, na Alpine, a Williams e a RB já referimos, na Kick Sauber Nico Hulkenberg fará dupla com Gabriel Bortoletto, e na Haas, Oliver Bearman terá como companheiro de equipa, Esteban Ocon.