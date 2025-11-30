Limites de Pista no GP do Qatar: armadilha que pode ser decisiva
No Lusail International Circuit, traçado veloz que testa os limites físicos dos pilotos com forças G brutais, os limites de pista prometem ser o fator decisivo na classificação final do Grande Prémio do Qatar. Um simples excesso de velocidade em sobreviragem ou um apex falhado lança os carros para os corretores de saída, onde a linha branca é implacável.
Já Yuki Tsunoda ‘caiu’ na Sprint, penalizado com cinco segundos por exceder repetidamente os limites, seguido por Kimi Antonelli – que manteve posições, pois ultrapassou a linha dentro dos cinco segundos de Tsunoda, mas com margem para Alonso. Embora a gravilha puna erros em muitas curvas, sectores como a entrada da Turn 10 tentam os pilotos: alargar a trajectória acelera, mas pode custar penalizações. É um ‘trade off’ que os pilotos levam aos limites……
Numa Sprint de 19 voltas com dois visados, o GP de domingo – 57 voltas sob luzes – eleva muito o risco, prometendo tensão extra nas etapas finais da corrida, que se realiza hoje às 16h00 em Portugal continental e Madeira, menos uma hora nos Açores.
FOTO Pirelli
