Limites de Pista no GP do Qatar: armadilha que pode ser decisiva

No Lusail International Circuit, traçado veloz que testa os limites físicos dos pilotos com forças G brutais, os limites de pista prometem ser o fator decisivo na classificação final do Grande Prémio do Qatar. Um simples excesso de velocidade em sobreviragem ou um apex falhado lança os carros para os corretores de saída, onde a linha branca é implacável.​

Já Yuki Tsunoda ‘caiu’ na Sprint, penalizado com cinco segundos por exceder repetidamente os limites, seguido por Kimi Antonelli – que manteve posições, pois ultrapassou a linha dentro dos cinco segundos de Tsunoda, mas com margem para Alonso. Embora a gravilha puna erros em muitas curvas, sectores como a entrada da Turn 10 tentam os pilotos: alargar a trajectória acelera, mas pode custar penalizações.​ É um ‘trade off’ que os pilotos levam aos limites……

Numa Sprint de 19 voltas com dois visados, o GP de domingo – 57 voltas sob luzes – eleva muito o risco, prometendo tensão extra nas etapas finais da corrida, que se realiza hoje às 16h00 em Portugal continental e Madeira, menos uma hora nos Açores.

FOTO Pirelli