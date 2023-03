Lições do GP do Bahrein F1: Segundo pelotão vai lutar por “pontinhos” | AutoSport

Com quatro equipas (oito pilotos) a lutarem entre si pelas melhores posições, as restantes equipas terão de contentar-se com migalhas. É verdade que as diferenças de andamento são menores, mas com oito potenciais candidatos a terminar nos lugares da frente, sobram apenas dois lugares para o resto das equipas do meio da tabela. Poderemos ver uma clivagem mais vincada na tabela de tempo entre os primeiros e o segundo pelotão. Isto vai levar a lutas muito mais acesas e renhidas pelos pontos e os confrontos em pista serão mais duros. Se isto nos vai dar um espetáculo melhor ou pior… só o tempo dirá.

Foto: Martin Trenkler