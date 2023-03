Lições do GP do Bahrein F1: Red Bull é claramente a melhor em corrida | AutoSport

Arrancou a nova temporada e com várias novidades. Uma das lições que que aprendemos no GP do Bahrein é que a Red Bull tem o melhor carro em corrida.

Está fechada esta questão. Neste momento não há qualquer equipa adversária que se consiga bater em corrida com os RB19, tal foi a diferença para todos os outros carros do pelotão no Bahrein. A Aston Martin resguarda bem os pneus da Pirelli, tem uma boa unidade motriz, mas ainda falta qualquer coisa ao AMR23 para estar perto de Verstappen e Pérez. À Ferrari ainda falta resolver alguns aspetos e a Mercedes parece estar a anos-luz.

Falta saber até que ponto é que a sanção da FIA pode ter impacto no desenvolvimento da Red Bull ou se quisermos ver por outro prisma, se os adversários serão capazes de tirar partido disso e tornarem os seus carros mais competitivos em corrida.