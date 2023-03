Lições do GP do Bahrein F1: Pelotão está mais compacto | AutoSport

Na Q1 da sessão de qualificação do GP do Bahrein, todos os carros estavam separados por mais de 1 segundo, até ao tempo de Pierre Gasly ter sido apagado. Na corrida, apesar do ritmo da Red Bull ser imparável, no meio do pelotão as coisas estiveram muito renhidas. Um sinal que estes carros são mais rápidos quando comparados com os do ano passado e colocam as equipas muito próximas umas das outras.