Lições do GP do Bahrein F1: Nyck de Vries com estreia discreta | AutoSport

Chegou à Alpha Tauri como grande ameaça a Yuki Tsunoda, mas na primeira corrida, Nyck de Vries não conseguiu superar o seu colega de equipa. Até aqui nada de anormal. Veremos como o ano corre, mas aparentemente, Tsunoda não menosprezou o desafio e parece bem neste começo de época. Assim sendo, de Vries terá de dar o melhor de si, pois o japonês é rápido e com a mentalidade certa, pode ser um bom piloto de F1. Do lado de de Vries, a estreia com a Alpha Tauri não impressionou, ao contrário do que vimos em Monza com a Williams.