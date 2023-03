Lições do GP do Bahrein F1: Logan Sargeant deu nas vistas | AutoSport

Não foi um piloto muito falado ao longo do fim de semana, pois houve outros temas mais quentes. Mas Logan Sargeant teve uma primeira corrida digna de nota. Não cometeu erros graves ao longo de todo o fim de semana, na qualificação, não passou à Q2 por azar e na corrida nunca esteve muito longe dos pontos. No geral, foi o melhor dos três estreantes, com Oscar Piastri a ter azar com o seu monolugar e Nyck de Vries a ter uma estreia algo cinzenta. Sargeant pode não ser o talento mais entusiasmante da sua geração, mas é bom piloto e na primeira oportunidade, mostrou que pode dar mais à Williams. A seguir com atenção, mas primeira impressão positiva.