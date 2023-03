Lições do GP do Bahrein F1: Fiabilidade ainda é um problema para a Ferrari | AutoSport

Sem surpresa, até porque Charles Leclerc o tinha dito na qualificação, os SF-23 não “cuidam” tão bem dos pneus como os RB19 e por isso não puderam tirar partido do que parece ser um motor muito performante. No entanto, a falta de fiabilidade que atormentou a equipa italiana no ano passado não foi ultrapassada e voltou a fazer vítimas, neste caso Charles Leclerc quando poderia estar em vista um lugar no pódio e pontos importantes.

No final da corrida, Frédéric Vasseur explicou que a equipa tem de se debruçar sobre este problema, mas que infelizmente para a equipa italiana, não é o único no monolugar.