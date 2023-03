Lições do GP do Bahrein F1: Aston Martin fez um trabalho fantástico com o AMR23 | AutoSport

Olhando para trás e para a temporada passada, a Aston Martin já tinha avisado ser capaz de produzir bons componentes e fazer um carro competitivo. Apesar de terem começado 2022 com um carro pouco competitivo, tinham já em produção uma versão B que se mostrou muito melhor. A asa apresentada como desenvolvimento do AMR22 foi uma surpresa – tornada ilegal para esta temporada – e foi uma peça bastante elogiada pelos restantes concorrentes. Como tal, não é surpreendente que o departamento técnico, pegando no conceito vencedor da Red Bull como base de trabalho, tenha conseguido apresentar um carro tão performante. Obviamente que ainda têm espaço para progredir, mas o investimento da equipa no pessoal e meios técnicos tinha de surtir algum efeito.