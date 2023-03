Lições do GP do Bahrein F1: A crise na McLaren adensa-se | AutoSport

O ano de 2022 acabou por ser negativo para a McLaren, marcado por um ligeiro retrocesso, com a equipa a cair na competitividade e na tabela classificativa. Em 2023, o tombo revela-se maior. Logo na apresentação ficaram dúvidas quando Andrea Stella disse que a equipa tinha encontrado outra vida no desenvolvimento do carro e que essa nova filosofia só veria a luz do dia depois da quarta corrida do ano. Já contávamos com um mau arranque da McLaren, mas tão mau assim… não estava nos planos. E isto traz pressão acrescida a uma equipa que tem investido muito em infraestruturas. O resultado desse investimento não tem sido visível nas duas últimas épocas. Zak Brown tem de puxar pela equipa, especialmente por James Key, que não trouxe à equipa o toque de génio que se esperava.