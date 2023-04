Lições do GP da Austrália F1: Resultado enganador da McLaren | AutoSport

A McLaren conseguiu somar os primeiros pontos da temporada na Austrália, com ambos os pilotos entre os 10 primeiros classificados. No entanto, este facto não deve mascarar os problemas que ainda persistem. Os carros não têm ritmo para acompanhar os Alpine e estão numa zona onde podem ter de enfrentar os Haas ou os AlphaTauri ou os Alfa Romeo. Até o Williams FW45, principalmente o de Alexander Albon, esteve mais performante – até ao seu acidente – do que o MCL60.

É um resultado animador, com certeza, mas ainda há muito para a equipa fazer antes de conseguir estar frequentemente nas posições pontuáveis com os dois carros.

Foto: McLaren