Lições do GP da Austrália F1: Ferrari vai de mal a pior | AutoSport

Nada ou pouco a apontar à equipa italiana neste fim de semana, a não ser que continuam atrás da Mercedes em termos de desempenho, mas esse é um problema de raiz e passa pelo trabalho a ser feito em Maranello. Já na Austrália foram apanhados no meio do turbilhão que foi a corrida. Sem culpa perderam Charles Leclerc e depois de uma boa corrida de Carlos Sainz, muito bem gerida e com manobras de ultrapassagens de encher o olho, o piloto foi penalizado com 5 segundos, fatais num final atrás do Safety Car. Terminaram a terceira ronda sem qualquer ponto amealhado.

Foto: Ferrari