Lições do GP da Austrália F1: Concorrência recupera terrenos para a Aston Martin | AutoSport

Sem apresentarem atualizações nas três primeiras corridas por uma questão estratégica, a Aston Martin viu a Mercedes aproximar-se mais na última corrida antes de uma pausa de 4 semanas até ao GP do Azerbaijão. Nessa altura a equipa de Silverstone deverá apresentar alguns desenvolvimentos ao seu AMR23 e veremos onde fica. No entanto, continuam a ser a segunda equipas melhor classificada no mundial de construtores e Fernando Alonso continua a subir ao pódio. Não são más notícias para a equipa, mas serve de alerta e para reforçar algo que os próprios responsáveis já tinham adiantado: o ritmo de desenvolvimento de Mercedes e Ferrari vai ser alto e muito forte, prevendo-se uma boa luta pelo segundo lugar da classificação.

Foto: Aston Martin