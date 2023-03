Lições do GP da Arábia Saudita: Mercedes melhorou | AutoSport

A Mercedes continua longe do topo, mas deu alguns sinais positivos. Claro que o conceito atual tem de ser completamente repensado, que o carro precisa de grandes mudanças, mas numa pista em que se esperava que a equipa sentisse dificuldades, conseguiram um bom resultado, com o quarto, que foi terceiro por poucas horas, voltando a ser novamente quarto, de George Russell e o quinto de Lewis Hamilton. Dentro da conjuntura atual da equipa, um excelente resultado. Será preciso gerir Lewis Hamilton com cuidado, uma vez que o piloto britânico está claramente em baixo e precisa de uma injeção de moral.