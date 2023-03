Lições do GP da Arábia Saudita: Lando Norris teve o pior fim de semana na F1 | AutoSport

Os melhores também têm dias maus. Lando Norris teve um fim de semana para esquecer. O erro na qualificação comprometeu o resto do fim de semana e em corrida o azar complicou a tarefa do piloto. Viu a equipa pedir-lhe para deixar passar Oscar Piastri, mas as estratégias eram diferentes. Um começo de época duro para Norris, e um dos piores fins de semana que rubricou na F1. Olhando para os números, Lando Norris terminou em 18º em 2019, com problemas no seu fundo plano. Depois disso, os seus piores resultados foram nas duas últimas corridas.