Lições do GP da Arábia Saudita F1: FIA continua com erros desastrosos | AutoSport

Já dissecamos a situação da penalização a Fernando Alonso, que se seguiu toda uma polémica que é desnecessária, e da entrada do Safety Car quando era uma situação de fácil resolução. No entanto, a verdade é que a entidade federativa continua a ser tema central na Fórmula 1, quando o que se pede é que comissários e direção de prova passem despercebidos. Façam um bom trabalho – muitas vezes não é dado o devido crédito a todos os envolvidos numa prova de automobilismo e que são essenciais a que elas se realizem, além da complexidade do trabalho fora de pista – e que ninguém dê por eles, era assim que esperávamos que fosse a época de 2023 ao que à FIA diz respeito, mas ainda na segunda corrida voltamos a discutir erros e regulamentos e recursos… é um tema que gostaríamos, para bem da F1, não o voltar a debater.