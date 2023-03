Lições do GP da Arábia Saudita F1: AlphaTauri deu sinais positivos | AutoSport

A segunda metade da corrida foi mais positiva para a equipa de Faenza do que a parte inicial. Yuki Tsunoda tem até agora provado conseguir aguentar o rótulo de chefe de fila da AlphaTauri, depois de algumas dúvidas sobre o que o piloto japonês poderia fazer frente a Nyck de Vries. São apenas duas corridas, é certo, mas até agora Tsunoda tem tido bons desempenhos. Em Jidá tentou aguentar Magnussen atrás de si, mas os argumentos do piloto da Haas foram mais fortes.

Nyck de Vries esteve envolvido numa luta que animou a corrida na fase final da prova saudita, mas não conseguiu sair da esteira de Zhou Guanyu, depois do piloto chinês da Alfa Romeo o ultrapassar ainda nas primeiras voltas. Apesar de tudo, foram sinais positivos dados pela estrutura italiana, mesmo com Tsunoda a repetir o resultado do Bahrein.