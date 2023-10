Lições do GP Catar F1: Equipas continuam a resistir à ideia de nova estrutura | AutoSport

Não será fácil a negociação entre Andretti e Formula One Management (FOM) depois da aprovação da candidatura da equipa norte-americana pela FIA. Foi um tema abordado no fim de semana passado e, com exceção da FIA, na pessoa do seu Presidente, ninguém parece ter muita vontade de receber uma nova equipa na grelha da F1.

Os pilotos foram os primeiros a falar sobre o assunto, dando conta que é uma boa notícia para a competição, apesar de admitirem que nada depende deles e que terá de existir “qualidade em vez de quantidade”, como referiu George Russell. Em termos práticos, e apesar de parecer que a maioria quer manter-se fora desta discussão, os pilotos deverão aceitar qualquer que seja a posição das suas equipas, que como se sabe, e foi reforçado isso mesmo no Catar, estão maioritariamente contra a entrada de uma nova equipa.

James Vowles afirmou mesmo que a “Williams é contra a adição de uma 11ª equipa. E fortemente contra”, explicando que “provavelmente metade da grelha” não é financeiramente estável. O responsável da Williams considera que a “adição de uma 11ª equipa é sensata, apenas quando a 10ª equipa da grelha estiver financeiramente estável”.

Foi uma opinião partilhada por Frédéric Vasseur e Peter Bayer, enquanto a McLaren afirmou que qualquer equipa nova tem de trazer algo para a Fórmula 1.

É um tema que continuará durante muito tempo a ser debatido na Fórmula 1, mas para já, apenas a FIA e uma franja substancial dos adeptos da modalidade apoiam a entrada da Andretti.

Foto: Clive Mason/Getty Images/Red Bull Content Pool