Liberty Media insiste que 11ª equipa tem de acrescentar valor à F1 | AutoSport

Stefano Domenicali tem como objetivo chegar a acordo com a FIA sobre a entrada de uma nova equipa na Fórmula 1, mas ao mesmo tempo, juntamente com o CEO da Liberty Media Greg Maffei, insiste que a estrutura tem de trazer valor à competição e que isso será difícil neste momento.

O Presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem, revelou antes do GP da Bélgica de F1 que a decisão sobre o processo de seleção candidaturas a 11ª equipa na competição deverá ser conhecida no próximo mês, sublinhando que este foi o mais “correto para o desporto”. No entanto, após o anúncio do relatório financeiro do segundo trimestre do ano da Liberty Media e do Formula One Group, os responsáveis pelos direitos comerciais da competição repetiram, em conferência com analistas de Wall Street, que “a fasquia é muito alta e não está claro que valor uma décima primeira equipa traria”, como explicou Maffei. O diretor executivo da Liberty Media relembrou ainda que “há muita incerteza entre as outras equipas sobre a [possível] décima primeira equipa”.

Domenicali sugeriu poder-se chegar a “um acordo juntos” após a decisão da FIA ser conhecida, voltando a sublinhar que “o valor das equipas e o valor do negócio é muito, muito alto”.

Numa outra entrevista, o Presidente da FIA insistiu que o valor a pagar por uma nova equipa pela entrada na F1 tem de cumprir o estabelecido no atual Acordo da Concórdia. Domenicali revelou que está já em marcha a discussão para a renovação deste pacto, que termina em 2025, e que “as coisas estão a caminhar para um final positivo”, tanto com as equipas “como com a FIA”.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/ Red Bull Content Pool