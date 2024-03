Liberty Media deverá juntar MotoGP à F1 ao seu portfólio em negócio milionário

O mundo dos desportos motorizados está em polvorosa com os rumores da aquisição histórica da Liberty Media, os detentores comerciais norte-americanos da Fórmula 1, supostamente pronta para adquirir o MotoGP à sua atual proprietária, a Dorna Sports, por um valor próximo dos 4 mil milhões de Euros, incluindo o campeonato de Superbikes.

A especulação em torno da potencial aquisição tem vindo a circular há algum tempo, com os especialistas do setor a acompanharem de perto os desenvolvimentos. Embora os relatos iniciais tenham sugerido que o negócio poderia ter sido bloqueado há algumas semanas, os desenvolvimentos recentes indicam que foi alcançado um acordo significativo entre a Liberty Media e a Dorna Sports.

A alegada aquisição do MotoGP pela Liberty Media parece estar quase concluída, de acordo com o Financial Times. Embora o negócio não tenha sido oficialmente confirmado, a publicação sugeriu que pode ser considerado um “negócio fechado”. No entanto, salientou também que seria de esperar o envolvimento das autoridades responsáveis pelo direito da concorrência, dada a magnitude da transação.

Este negócio pode levantar questões sobre as regras da concorrência, especialmente tendo em conta o historial de propriedade tanto na Fórmula 1 como no MotoGP. Anteriormente, a CVC Capital Partners, um fundo de investimento sediado no Luxemburgo, detinha a propriedade de ambas as séries de corridas. No entanto, em 2006, as autoridades europeias exigiram que as competições fossem detidas em separado, o que levou à venda do MotoGP.

O resultado desta aquisição poderá ter implicações significativas no futuro panorama da indústria dos desportos motorizados em geral.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA