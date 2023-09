Liam Lawson quer assegurar um lugar na Fórmula 1 em 2024 | AutoSport

Liam Lawson foi chamado para substituir Daniel Ricciardo após a sua lesão numa das sessões de treino do Grande Prémio dos Países Baixos, assegurando que o seu objetivo mantém-se inalterado, pretendendo manter o lugar na grelha das competição na próxima temporada.

Lawson compete na Super Fórmula do Japão e tem agora a oportunidade de pilotar na Fórmula 1 depois da lesão sofrida por Ricciardo, que deverá ainda ter algum tempo mais para recuperar da cirurgia realizada à mão. Até quando Lawson se mantém como companheiro de equipa de Yuki Tsunoda não há certeza, mas este sabe perfeitamente qual é o seu objetivo para a próxima temporada.

Admitindo que na corrente temporada só pensa “corrida a corrida” e que só num momento mais tarde é que pensará no seu futuro, Liam Lawson garantiu na conferência de imprensa de antevisão do Grande Prémio de Singapura que “agora que já tive um gostinho, apaixonei-me. E acho que não me posso contentar com menos do que isso [estar na grelha da Fórmula 1 em 2024]”.

Liam Lawson terá o mesmo problema do que outros pilotos que partilham a ambição: a falta de lugares disponíveis.

Foto: Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool