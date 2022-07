Liam Lawson é o novo piloto de reserva da Red Bull na Fórmula 1 | AutoSport

Liam Lawson é o novo piloto de reserva da Red Bull na Fórmula 1, depois da equipa de Milton Keynes ter rescindido o contrato de Juri Vips, que foi inicialmente suspenso, investigado e considerado culpado de ter utilizado uma expressão racista num livestream de um jogo de vídeo com os seus colegas da Red Bull Junior Team. Liam Lawson substituirá o seu ex-companheiro de equipa da Fórmula 2 como piloto de reserva da Red Bull. Juri Vips manteve o seu lugar na equipa Hitech GP, sendo Lawson a escolha natural para suceder ao seu antigo companheiro sendo um dos juniores mais experientes da Red Bull e já tinha previsto estrear-se numa sessão de treinos livres de F1.

Está com a Red Bull desde 2019 vindo da competitiva Winter Toyota Racing Series.

Tem estado bem, mas não excelente, pelo que a AlphaTauri já confirmou manter a sua formação por mais um ano. Com Hadjar e Crawford a brilhar na F3 e Hauger na F2, Lawson tem que se destacar bem se quiser subir de escalão a breve trecho.