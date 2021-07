Lewis Hamilton renova com a Mercedes F1: mais dois anos | AutoSport

Lewis Hamilton vai ficar na Fórmula 1 pelo menos até ao final de 2023, já que prolongou o seu vínculo à Mercedes por mais dois anos.

Depois de ter assinado o ano passado um acordo apenas para 2021, o inglês poderá ter agora rubricado o último contrato da sua carreira na F1.

Não querendo arrastar as discussões por muito mais tempo, no meio duma forte luta pelos títulos, Hamilton está confirmado na Mercedes até 2023, isto depois de ter chegado a Brackley em 2013. Como se sabe, com sete títulos mundiais pelo meio.