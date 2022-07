Lewis Hamilton quer continuar até sentir que não tem mais nada para dar à Fórmula 1 | AutoSport

Um dos temas em destaque nas conferências de imprensa de antevisão do GP da Hungria foi, obviamente, o anúncio do final da carreira de Sebastian Vettel. Vários pilotos fizeram questão de deixar mensagens de apoio ao piloto alemão e outro dos pilotos mais experientes da grelha, Lewis Hamilton afirmou que a decisão do seu colega de profissão não o fez pensar no seu próprio futuro.

“É um lembrete de que estou nessa fase da minha carreira em que as pessoas com quem me relacionei, e com quem corri durante tanto tempo, estão a começar a parar. Antes que dêmos por isso, Fernando [Alonso] não estará aqui e depois… quem estará depois disso? Eu serei o mais velho”, explicou Hamilton.

O piloto britânico da Mercedes não relembrou apenas os feitos desportivos de Sebastian Vettel, mas também o que fez fora de pista. “Foi um dos poucos pilotos na história das corridas que representou muito mais do que ele mesmo. Usou sua voz. Ficou ao meu lado nas coisas pelas quais eu lutei”, afirmou Hamilton à Sky, acrescentando que o alemão também lutou por coisas “em que acreditava”. O piloto, que foi muitas vezes adversário de Hamilton pelas mesmas conquistas, é “uma pessoa maravilhosa”, referiu o britânico.

Tendo completado em França os seus 300 GP da carreira, Hamilton deixou claro que pretende continuar a sua carreira até sentir que não tem mais nada para dar à Fórmula 1.

“Honestamente, penso em como posso melhorar este carro”, afirmou o piloto sobre os seus planos para curto prazo. “Estou a pensar nos passos que preciso de dar para que esta equipa volte a ganhar, qual é o guião para vencer outro campeonato mundial. Estou a pensar quais são os passos que precisamos de dar neste desporto para fazer mais em termos de diversidade. Estou a pensar em todas essas coisas”, concluiu o piloto.