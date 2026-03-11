Lewis Hamilton confirma que o novo filme F1 já está a ser trabalhado

Lewis Hamilton revelou que já está envolvido no desenvolvimento da sequela do filme dedicado à Fórmula 1, produção em que participou como coprodutor. O primeiro filme, protagonizado por Brad Pitt, foi um sucesso comercial e recebeu quatro nomeações para os próximos Óscares, motivando a equipa a avançar com uma continuação.

O piloto britânico confirmou que os trabalhos para o segundo filme já começaram, incluindo as primeiras reuniões criativas para definir o rumo da história. Hamilton tem participado ativamente no processo juntamente com o produtor Jerry Bruckheimer, o realizador Joseph Kosinski e o argumentista Ehren Kruger.

A nova produção surge depois do forte impacto do primeiro filme junto do público. A obra arrecadou cerca de 630 milhões de dólares em bilheteira mundial, tornando-se o lançamento cinematográfico de maior sucesso da Apple Original Films.

Hamilton considera que esse impacto demonstrou o potencial do projeto para atrair novos fãs para a modalidade, razão pela qual a equipa pretende desenvolver a sequela com cuidado para garantir um resultado à altura do original.

Lewis Hamilton afirmou aos meios de comunicação, durante o Grande Prémio da Austrália:

“Já estamos a trabalhar no primeiro guião. Tivemos a nossa primeira reunião talvez a meio ou na parte final do ano passado. Eu, o Jerry e o Joe falámos sobre diferentes ideias e direções que poderíamos seguir para a história. Com o Ehren também já tivemos várias reuniões sobre o assunto. É muito entusiasmante. Agora que já passei por esta experiência, sei o quão intenso foi da primeira vez e já sei o que esperar.”

Hamilton destacou ainda o impacto que o filme teve junto do público:

“Foi incrível ver o impacto que teve e quantas pessoas adoraram o filme. Ainda continuo a receber mensagens de pessoas que só agora o estão a ver e dizem que o filme lhes abriu os olhos para o que é este desporto.”

O britânico reconheceu, contudo, que as sequelas nem sempre conseguem replicar o sucesso do primeiro filme, motivo pelo qual a equipa pretende avançar com cautela:

“O segundo filme é importante. As sequelas nem sempre são tão boas, mas temos uma grande equipa, um excelente elenco e um grande argumentista. Por isso não estou preocupado, mas vamos levar o tempo necessário para garantir que tudo fica exatamente como deve ser.”