Lewis Hamilton confirma que o novo filme F1 já está a ser trabalhado
Lewis Hamilton revelou que já está envolvido no desenvolvimento da sequela do filme dedicado à Fórmula 1, produção em que participou como coprodutor. O primeiro filme, protagonizado por Brad Pitt, foi um sucesso comercial e recebeu quatro nomeações para os próximos Óscares, motivando a equipa a avançar com uma continuação.
O piloto britânico confirmou que os trabalhos para o segundo filme já começaram, incluindo as primeiras reuniões criativas para definir o rumo da história. Hamilton tem participado ativamente no processo juntamente com o produtor Jerry Bruckheimer, o realizador Joseph Kosinski e o argumentista Ehren Kruger.
A nova produção surge depois do forte impacto do primeiro filme junto do público. A obra arrecadou cerca de 630 milhões de dólares em bilheteira mundial, tornando-se o lançamento cinematográfico de maior sucesso da Apple Original Films.
Hamilton considera que esse impacto demonstrou o potencial do projeto para atrair novos fãs para a modalidade, razão pela qual a equipa pretende desenvolver a sequela com cuidado para garantir um resultado à altura do original.
Lewis Hamilton afirmou aos meios de comunicação, durante o Grande Prémio da Austrália:
“Já estamos a trabalhar no primeiro guião. Tivemos a nossa primeira reunião talvez a meio ou na parte final do ano passado. Eu, o Jerry e o Joe falámos sobre diferentes ideias e direções que poderíamos seguir para a história. Com o Ehren também já tivemos várias reuniões sobre o assunto. É muito entusiasmante. Agora que já passei por esta experiência, sei o quão intenso foi da primeira vez e já sei o que esperar.”
Hamilton destacou ainda o impacto que o filme teve junto do público:
“Foi incrível ver o impacto que teve e quantas pessoas adoraram o filme. Ainda continuo a receber mensagens de pessoas que só agora o estão a ver e dizem que o filme lhes abriu os olhos para o que é este desporto.”
O britânico reconheceu, contudo, que as sequelas nem sempre conseguem replicar o sucesso do primeiro filme, motivo pelo qual a equipa pretende avançar com cautela:
“O segundo filme é importante. As sequelas nem sempre são tão boas, mas temos uma grande equipa, um excelente elenco e um grande argumentista. Por isso não estou preocupado, mas vamos levar o tempo necessário para garantir que tudo fica exatamente como deve ser.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
2 comentários
Deixe aqui o seu comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.
Pity
11 Março, 2026 at 11:24
Se não me esquecer, não verei 🙂 O primeiro chegou-me. Prefiro os “filmes” da vida real.
[email protected]
11 Março, 2026 at 13:28
Documentários à parte, na minha opinião o único filme decente sobre desporto motorizado é Le Mans de 1971 com o Steve McQueeen. Quase todos os filmes sobre este tema, e particularmente os americanos abusam das reduções de caixa para simular aumento de velocidade e ultrapassagens???? Na grande batalha de James Hunt com Niki Lauda em Rush, a única verdade é que Hunt bebia mais que o McLaren M23 mas só foi campeão em 76 por causa do acidente do Lauda, como piloto o Hunt era muito inferior. Quanto a esta bosta que o Hamilton co-produz faz parecer que o Tarzan saiu da selva para a F1 e anda à pancada dentro de pista para fazer o seu companheiro de equipa ganhar.É tão descabido que não percebo como alguém que goste de F1 possa ver a sequela. Melhor que isto, e divagando mais uma vez, só mesmo os italianos a fazerem um filme que elogia a Lancia por ter ganho o campeonato do Mundo de Rallys de 83 com batota descarada. Era caso para a Fia lhes tirar o campeonato 40 anos depois.