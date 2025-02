Lewis Hamilton começa época na Ferrari revigorado: “Sinto-me cheio de vida”

Um Lewis Hamilton “revigorado” esteve na abertura da época de Fórmula 1, no F1 75 Live que se realizou na noite passada no palco do The O2, em Londres.

O sete vezes campeão do mundo já tinha sido visto com as cores da Ferrari, em Fiorano e Barcelona no final de janeiro, enquanto continua a adaptar-se à sua nova equipa, mas só no fim desta semana, quando a Scuderia completar o seu shakedown antes de ir para o Bahrein para os testes de pré-temporada, ira pilotar o monolugar de 2025: “É uma noite fantástica estar aqui entre todos vós”, disse Hamilton, falando para milhares de fãs reunidos à sua volta, antes de escolher uma palavra para o ano que se avizinha: “Acho que a palavra em que estou a pensar é revigorado. Sinto-me tão cheio de vida e com tanta energia, porque tudo é novo. Estou concentrado no que está para vir. Estou muito orgulhoso por fazer parte da equipa, algo novo e excitante para mim.”

Ao lado de Hamilton, Charles Leclerc também partilhou alguns pensamentos antes da sua sétima temporada como piloto da Ferrari e o que espera alcançar ao lado do seu novo companheiro de equipa: “Se eu tiver que escolher uma palavra, eu diria realização – realizar o meu sonho de infância de me tornar um campeão mundial de Fórmula 1”, comentou. “Acho que a que se encaixa melhor e é uma honra fazer parte desta equipa.

“Tem sido um sonho meu desde criança, crescendo com o sonho vermelho. Estou a viver o sonho e sinto-me muito honrado por fazer parte desta equipa. Estou muito, muito ansioso por fazer história ao lado do Lewis.”

Os testes de pré-época começam no Bahrein na próxima quarta-feira, 26 de fevereiro, e duram três dias. Depois, as equipas têm pouco mais de uma semana para afinarem os seus carros antes de irem para a Austrália, onde se realizará a primeira corrida da época, a 16 de março.