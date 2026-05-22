Lewis Hamilton afasta cenário de retirada e garante continuidade na Fórmula 1

Lewis Hamilton rejeitou esta quinta-feira qualquer hipótese de retirada iminente da Fórmula 1 e garantiu que pretende continuar na grelha “durante bastante tempo”. Na antevisão do Grande Prémio do Canadá, o piloto britânico da Ferrari afirmou manter intactas a motivação e a paixão pela modalidade, afastando de forma clara a especulação em torno do fim da carreira.

“Continuo sob contrato, por isso está tudo 100% claro para mim. Continuo focado, continuo motivado, continuo a adorar o que faço de todo o coração”, afirmou Hamilton. E deixou uma mensagem direta sobre o futuro: “Vou estar aqui durante bastante tempo, por isso habituem-se. Há muita gente a tentar retirar-me da Fórmula 1, mas isso nem sequer me passa pela cabeça.”

Aos 41 anos, o heptacampeão do mundo atravessa uma nova fase da carreira na Ferrari, equipa que representará pelo menos também na próxima temporada, segundo deu a entender nas declarações prestadas em Montreal.

O britânico acrescentou que já pensa nos próximos anos da sua carreira: “Já estou a pensar no que vem a seguir e a planear os próximos cinco anos.”

Nova etapa na Ferrari ganha consistência

Depois de uma passagem histórica pela Mercedes, onde conquistou seis dos seus sete títulos mundiais entre 2014 e 2020, Hamilton transferiu-se para a Ferrari em 2025, numa das mudanças mais mediáticas dos últimos anos na Fórmula 1. A estreia com a Scuderia não se traduziu num regresso imediato à luta pelo campeonato, embora tenha vencido a Sprint da China em 2025.

Já em 2026, sob o novo regulamento técnico, os sinais têm sido mais encorajadores. Hamilton conquistou na China o seu primeiro pódio em Grande Prémio com a Ferrari, num momento em que a equipa italiana procura aproximar-se da Mercedes.

Hamilton explicou também que decidiu abdicar do simulador na preparação para o Canadá, depois de dois fins de semana mais complicados no Japão e em Miami. A opção foi apoiada pela Ferrari, numa tentativa de maximizar o desempenho do pacote atual.

“Sinto que estou num bom lugar”

O piloto britânico destacou ainda o trabalho interno com a equipa e a importância da integração num ambiente novo e exigente. “Estou sempre a tentar aprender como posso ser um melhor colega, um melhor companheiro de equipa, como posso extrair mais de mim e também dos grupos com quem trabalho”, afirmou.

Hamilton defendeu que o trabalho coletivo continua a ser determinante para o sucesso. “O trabalho de equipa faz mesmo o sonho funcionar”, disse, acrescentando que, numa estrutura com tantas pessoas e dinâmicas diferentes, é necessário saber adaptar-se. Apesar de admitir que continuam a existir aspetos a afinar, o britânico assegurou: “Sinto que estou num bom lugar com a minha equipa.”

Numa altura em que o debate sobre o futuro de alguns dos nomes mais experientes da grelha continua a marcar o paddock, Hamilton escolheu responder sem ambiguidades: continua comprometido com a Fórmula 1 e sem qualquer pressa de sair de cena.

FOTO MPSA Agency