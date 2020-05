TONY BROOKS: O dentista inglês

Charles Anthony Standish Brooks nasceu no Cheshire, em 1932. Filho de um cirurgião dentário, ele próprio estudou para dentista – e, à conta disso, ficou conhecido por “dentista de corrida”, depois de se ter estreado aos 20 anos, ao volante de um Healey. Nas três temporadas seguintes, Brooks participou principalmente em corridas de clube, antes de oferecer a si mesmo uma participação na corrida de F2 que teve lugar, em 1955, na desaparecida pista de Crystal Palace. Terminou num impressionante quarto lugar – atrás de três carros de F1.

Ainda nesse ano, recebeu a oferta para pilotar um Aston Martin de fábrica e fê-lo com tão bons resultados que lhe deram a hipótese de participar no GP de Siracusa, uma das muitas provas de F1 que não contavam para o Mundial, com um Connaught. O jovem estava então em exames finais para dentista, mas não teve grandes hesitações em voar para a Sicília. E em boa hora o fez, pois tornou-se o primeiro piloto britânico a vencer uma corrida na Europa, desde sir Henry Seagrave, que tinha ganho o GP de San Sebastian em 1924. Ao regressar à Grã-Bretanha, assinou um contrato com a BRM, estreando-se no Mónaco, em 1956. Em1957 venceu a sua primeira prova, em Aintree e, nos dois anos seguintes, mais cinco, lutando pelo título em ambas as temporadas.

Porém, a morte de Collins e de Lewis-Evans, em 1958, fê-lo questionar-se quanto aos riscos de ser piloto e, em 1961, abandonou as pistas, para se dedicar à profissão de dentista.