Leclerc segura Russell e garante o pódio no GP do Japão F1: “corrida suada, mas divertida”
Piloto da Ferrari resistiu à pressão final e levou a melhor por quatro décimos de segundo
Charles Leclerc conquistou o terceiro lugar no Grande Prémio do Japão, após uma intensa batalha com George Russell nas voltas finais. O piloto da Ferrari cruzou a linha de meta apenas quatro décimos à frente do britânico da Mercedes, assegurando um pódio conquistado à custa de consistência, frieza e boa gestão dos pneus.
A corrida ficou marcada por vários momentos decisivos, nomeadamente a entrada do Safety Car que alterou a estratégia de diferentes equipas. No caso de Leclerc, a neutralização trouxe dificuldades adicionais que o obrigaram a defender a posição até aos metros finais.
“Foi uma corrida suada, mas divertida”
O monegasco não escondeu o esforço exigido durante as últimas voltas. “Foi uma corrida um bocado suada! Com o Safety Car tivemos algum azar e percebi logo que iria ter de lutar bastante, sobretudo com o Kimi e o Lewis”, explicou Leclerc após a prova. “Decidi focar-me em gerir bem os pneus e levá-los até ao fim. No fim de contas, não foi tão mau quanto pensei. Foi uma corrida divertida, embora não tivesse ritmo suficiente para apanhar o Oscar.”
O piloto da Ferrari elogiou ainda o desempenho do monolugar e a evolução notória face às corridas anteriores. Apesar de ter perdido tempo durante a fase intermédia da prova, Leclerc manteve um ritmo competitivo e resistiu ao ataque de Russell nas últimas voltas, protagonizando um dos duelos mais intensos da ronda japonesa.
Toque com Hamilton gerou apreensão
Após a corrida, Leclerc revelou que chegou a temer o pior durante a disputa com Lewis Hamilton. “Tocámos-nos e pensei que tinha um furo”, confessou o piloto enquanto revia as imagens do confronto. Apesar do susto, o contacto não causou danos significativos, permitindo-lhe manter o foco na defesa da terceira posição.
Ferrari volta ao pódio com confiança reforçada
Com este resultado, a Ferrari voltou ao pódio numa fase em que luta por maior consistência em ritmo de corrida. A capacidade de Leclerc em resistir à pressão da Mercedes até ao fim reforça o bom momento competitivo da equipa italiana, que soma importantes pontos no campeonato e mostra evolução na gestão estratégica e técnica.
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