Le Mans: Poderemos ter Verstappen, Alonso e…Tom Kristensen no mesmo carro?

Max Verstappen continua determinado a correr nas 24 Horas de Le Mans e tinha inicialmente planeado fazer equipa com o seu pai, Jos, e com Fernando Alonso, duas vezes vencedor de Le Mans. No entanto, Jos optou por sair da equação, deixando Verstappen e Alonso à procura de um terceiro companheiro de equipa.

Verstappen reconhece que a escolha do piloto certo é crucial, considerando tanto o talento quanto o peso, já que as corridas de resistência não têm um peso mínimo de piloto. Embora Alonso seja uma opção leve, precisam de outro piloto para equilibrar a equipa.

“A única coisa é que, para Le Mans, não há um peso mínimo para o piloto”, explicou Verstappen. “Eu sou um piloto bastante pesado, por isso teria de encontrar companheiros de equipa leves para compensar. O Fernando é bastante leve, por isso seria muito bom para nós, mas teríamos de encontrar outro. Há muitos pilotos fantásticos que podem ser escolhidos”, disse ele. “Também tenho muitos amigos que correm, por isso vai ser difícil escolher um.”

O nove vezes vencedor de Le Mans, Tom Kristensen, enfatizou a importância de escolher um piloto de carros desportivos calmo e experiente e ofereceu a sua experiência para encontrar o ajuste certo.

“Se tivermos o Max e o Alonso no carro, o terceiro piloto tem de ser calmo e, sem dúvida, um que eu escolheria dos pilotos que correm nos protótipos”, partilhou Kristensen no podcast RacingNews365. “Há muito por onde escolher, não vou dizer o nome de ninguém agora, mas se me perguntarem, terei alguns [nomes]”, disse ele. Quer dizer, até me posso propor a mim próprio!”

Embora Verstappen esteja atualmente concentrado na F1, a sua paixão pelas corridas de resistência é evidente. Com a experiência de Alonso e o terceiro piloto certo, eles podem ser fortes candidatos à vitória quando eventualmente enfrentarem Le Mans.