Le Mans: Bilhetes à venda apenas em abril

O Automobile Club de l’Ouest anunciou que só colocará bilhetes para as 24h de Le Mans à venda a partir de abril.

As incertezas que o mundo enfrenta com a pandemia leva a que a organização da prova espere até uma data mais próxima da prova para iniciar a venda de bilhetes:

“Este ano, a 89ª edição das lendárias 24 Horas de de Le Mans está agendada para 12 e 13 de Junho. Devido às incertezas ligadas à crise sanitária, a bilheteira não será aberta antes do início de Abril e no final de Março daremos mais informações. Todas as equipas do Automobile Club de l’Ouest estão a trabalhar para que tenha um evento de qualidade em total segurança e em conformidade com os protocolos de saúde em vigor. Esta edição promete ser mais uma vez excecional com, em particular, as primeiras voltas da categoria Hypercar na pista Sarthe”.