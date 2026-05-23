Laurent Mekies desvaloriza conversa de Jos Verstappen com Toto Wolff e apoia mudanças nos motores de 2027

Laurent Mekies, Diretor de Equipa da Red Bull Racing, revelou em Montreal que a Mercedes detém atualmente uma vantagem técnica “muito significativa” no campeonato no que diz respeito às unidades de potência, posicionando a Red Bull Ford num grupo intermédio ao lado da Ferrari e da Audi.

À margem das questões técnicas, o dirigente francês desvalorizou os recentes rumores de mercado que ligavam Max Verstappen à McLaren — na esteira da saída do engenheiro Gianpiero Lambiase — ou à Mercedes, classificando como “natural” a conversa pública entre Jos Verstappen e Toto Wolff. Mekies manifestou ainda o apoio total da Red Bull Ford Powertrains a uma alteração regulamentar nos motores de 2027 para salvaguardar a competitividade e o espetáculo da Fórmula 1.

Laurent, o tema da silly season? Quero dizer, Piastri na Red Bull, deveríamos começar por aí?

Laurent Mekies: Sim, podemos começar por aí. Sinceramente, não é muito diferente dos comentários do Andrea, no sentido em que temos uma dupla de pilotos muito, muito forte, e a escolha de pilotos não é uma questão que estejamos a colocar a nós próprios neste momento. Temos o Max, ninguém precisa de apresentar o Max. Ele está a puxar por nós ao longo de um início de temporada bastante complicado. O Isack está a fazer um trabalho muito, muito bom. Tem lidado extremamente bem com um carro complicado nas primeiras três corridas, estando muito perto do Max. Teve um fim de semana um pouco mais difícil em Miami, mas pudemos ver aqui que entrou logo num bom ritmo esta manhã. No que nos diz respeito, estamos superfelizes com os dois rapazes atrás do volante.

Preocupa-te que o Max possa seguir o GP Lambiase para a McLaren?

LM: Olhe, não, não estou preocupado com a possibilidade de o Max seguir o GP. Temos sempre esta piada. Não vamos perguntar ao Max todas as semanas se ele vai ficar. O Max diz-nos que está feliz na Red Bull. Ele está envolvido em todas as decisões estratégicas que tomamos. Está no centro do projeto. Está a pressionar connosco e ambos queremos o mesmo: voltar a ter um conjunto mais competitivo. E ele é central para isso.

Sobre o Max, quanto da corrida de 24 horas dele em Nürburgring, no fim de semana passado, é que assististe?

LM: Tínhamos um acordo segundo o qual, quando ele estivesse a correr demasiados riscos, ocultaria de mim a câmara de bordo (onboard), apenas para que todos ficássemos um pouco mais relaxados.

Mas não, olhe, foi espetacular. Ele falhou a vitória por muito pouco, mas certamente a velocidade dele foi incrível. E regressou com um grande sorriso, cheio de motivação para este Grande Prémio, e isso é o que importa.

Quão nervoso ficas ao ver o teu ativo mais precioso correr num evento no Nordschleife?

LM: Nós apoiamos genuinamente o Max no que ele tenta fazer lá. Quando digo que ele regressa com um grande sorriso, ele regressa mesmo com um grande sorriso. E também já tinha um grande sorriso na semana anterior porque sabe que vai fazer este tipo diferente de corrida. É ótimo que ele esteja tão apaixonado pelo desporto, a 360 graus, em todos os aspetos do desporto.

Como é óbvio, ficamos um pouco aliviados quando a corrida termina e sabemos que ele vai apanhar o avião para se juntar a nós. Mas, no geral, é muito positivo para o desporto, para o automobilismo como um todo, para o Max e para a equipa.

No que toca às atualizações e à performance do carro, deram um grande passo em Miami. Quão confiante estás em manter essa sequência aqui em Montreal?

LM: Não pensamos que isto vá ser um caminho linear e agradável de recuperação, fechando a diferença em todas as corridas. Vão surgir alguns solavancos. Como o Andrea explicou, as equipas vão trazer atualizações numa corrida sim, noutra não; e vamos ver variações. Mas certamente Miami colocou-nos de volta na luta. Sabemos que precisamos de muito mais, mas isto confirma que conseguimos curar a maior parte das dificuldades que enfrentamos no início da temporada. Sabemos que temos um pouco mais a fazer e que temos de avançar com a corrida do desenvolvimento à velocidade máxima agora.

Quanto ao Gianpiero Lambiasse, em Miami disseste que ele ia para a McLaren como Diretor de Equipa. Andrea, ele é um potencial sucessor teu no futuro? Poderias passar para um cargo executivo diferente dentro da equipa e o GP assumir a liderança? E Laurent, manténs as declarações que fizeste em Miami?

LM: Olhe, a minha leitura é certamente a de que o GP vai para a McLaren para se tornar Diretor de Equipa. Foi o que vos disse na altura. Obviamente, tivemos várias conversas antes dele tomar a decisão. Agora, não me perguntem se isso vai acontecer, o momento em que acontecerá não é da minha conta. Posso apenas transmitir-vos o conteúdo das nossas conversas.

Laurent, penso que o tempo está a esgotar-se. Há unanimidade em relação ao motor de 2027 e a um equilíbrio diferente entre o motor térmico e o elétrico? A Red Bull Powertrains é a favor da mudança?

LM: Nós apoiamos qualquer passo que o desporto queira dar para se aproximar de qualificações ao limite e de corridas ao limite. Como Red Bull Ford Powertrains, apoiamos convictamente esta mudança. Não vão encontrar ninguém confortável por mudar tão tarde para o próximo ano, e é por isso que temos tantas discussões.

Mas, certamente, estamos felizes por sair dessa zona de conforto em benefício do desporto e para termos algo implementado para 2027. Se há um sentimento de unanimidade? Como é óbvio, por serem conversas que nos retiram a todos da nossa zona de conforto, isso exige bastantes discussões. É um trabalho em curso e tenho confiança de que chegaremos ao destino certo.

Ontem, o Max Verstappen deu a indicação mais clara de que está feliz com o rumo das regras e que sente que está a ser ouvido de forma construtiva. Sentes que a continuidade dele na Fórmula 1 está condicionada a alguns ajustamentos nas regras para 2027, obtendo um pouco mais do motor e do turbocompressor, e talvez um pouco menos da bateria, a chamada regra 60/40?

LM: Penso que o Max se preocupa com o desporto, e a razão pela qual ele é tão vocal é porque se importa genuinamente que a Fórmula 1 seja o pináculo do desporto motorizado. E ele quer ver, tal como a maioria de vós, tenho a certeza, qualificações ao limite. Quer ver os pilotos mais rápidos capazes de pressionar tanto quanto querem nas curvas sem perder qualquer tempo por causa disso. E ele foi ouvido, como disseste. Tem havido uma abertura fantástica por parte dos intervenientes, da FIA, da F1 e de todas as equipas para dizer: “Sim, precisamos de fazer algo em relação a isto.” E, portanto, tenho a certeza de que tem sido encorajador para ele e para todos nós ver que estamos todos prontos para dar passos no sentido de corrigir a situação, e penso que isso é importante para o desporto.

Após o Grande Prémio do Canadá, a FIA quer tomar uma decisão sobre o ADUO, mas já há muita guerra psicológica a acontecer. O Toto diz que apenas um construtor precisa disso e refere-se à Honda, o Charles diz que “bem, nós estamos inclusive abaixo em comparação com a Red Bull Ford”. Posto isto, tudo isto é lisonjeiro para vocês, sendo recém-chegados? E em segundo lugar, onde achas que se situam na hierarquia?

LM: A forma como olhamos para isso, posso apenas dar-vos aquilo que pensamos ser a hierarquia. Pensamos que os rapazes da Red Bull Ford Powertrains fizeram um trabalho extraordinário ao colocarem-nos na grelha em posição de lutar, a partir de um projeto que era efetivamente um descampado nas traseiras da Red Bull Racing há escassos anos.

Portanto, isso foi nada menos do que fenomenal. Agora, no segundo seguinte, olhas para a tua desvantagem face à concorrência mais forte, e hoje pensamos que a hierarquia coloca a Mercedes em termos de unidade de potência à frente do pelotão, e isso significa oito carros, pelo que é muito significativo.

Pensamos que atrás deles há um grupo onde nos vemos a nós, à Ferrari e à Audi — não me peças para citar números porque isso seria entrar no jogo —, mas vemos certamente uma desvantagem consistente em comparação com os carros equipados com motor Mercedes-Benz. E depois é provavelmente justo dizer que lemos a Honda mais atrás. E como é que isso se vai enquadrar em qualquer um dos cálculos que a FIA está a tentar fazer, descobriremos em breve.

Pergunto o que achaste do teatro ontem à porta das instalações da Mercedes, com o Jos Verstappen a ter uma conversa muito ostensiva com o Toto cerca de cinco minutos antes do início previsto para a conferência de imprensa do Kimi Antonelli. Quero dizer, aquilo só poderia ter sido mais óbvio se um deles estivesse de pé a segurar um daqueles cartazes gigantes de saldos de golfe. Portanto, vês isto como uma tentativa de exercer pressão sobre vós e lançar histórias cá para fora? Reages quando vês esse tipo de coisas acontecer?

LM: Digo-te uma coisa, por muito entusiasmante que possa parecer visto de fora, não penso de todo que haja uma intenção específica por trás. Se algum destes rapazes quiser conversar, vai ser sempre notícia de qualquer forma. Nós conversamos a toda a hora com o Max e com o Jos. É completamente natural que eles possam ter uma conversa com o Toto. O Max correu num Mercedes na semana passada, um GT3. Portanto, não creio genuinamente que faça parte de um plano de jogo para passar esta ou aquela mensagem.

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