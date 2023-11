Las Vegas Strip Circuit F1 ‘gratuito’, mas só no EA Sports F1 | AutoSport

A propósito da ida da Fórmula 1 a Las Vegas, a a Electronic Arts Inc apresenta-lhe um fim de semana ‘Free to Play’ para celebrar a ocasião. Nesse contexto a EA preparou uma série de atividades e desafios dentro e fora do jogo F123 para os fãs desfrutarem. Os jogadores poderão conduzir no novo circuito Las Vegas Strip, desafiar a volta mais rápida de Charles Leclerc, desbloquear novas recompensas temáticas de #LasVegasGP.

O piloto da Scuderia Alpha Tauri, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, e o campeão britânico de boxe, Anthony Joshua, também se vão juntar à diversão e enfrentar Las Vegas Strip no F123.

De 16 a 20 de novembro, jogadores de todo o mundo terão a oportunidade de experimentar o Las Vegas Grand Prix Circuit e jogar F123 gratuitamente na PlayStation 4 e PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Steam).

Daniel Ricciardo partilhou a sua emoção antes da corrida e definiu o cenário num novo vídeo que cobre a sua primeira sensação do novo circuito dos EUA. No dia 17 de novembro, também haverá uma antevisão de como Max Verstappen se está a preparar para o novo circuito, enquanto o tricampeão mundial leva a estrela do boxe Anthony Joshua pelas ruas de Vegas no F123.