Las Vegas quer manter-se no calendário da Fórmula 1 “para sempre” | AutoSport

O Grande Prémio de Las Vegas vai realizar-se na próxima época de Fórmula 1 e tem gerado muito expectativa. A Liberty Media, detentora dos direitos comerciais do mundial, adquiriu uma parcela de terreno para acomodar infraestruturas para o evento, algo que não acontece em mais nenhuma prova do calendário, realçando a importância que tem esta prova em termos comerciais.

Não será a primeira vez que a Fórmula 1 corre em Las Vegas, cidade dos casinos e dos mais variados espetáculos. Em 1981 e 1982 realizou-se o Grande Prémio Caesar’s Palace, com o traçado a ser montado no parque de estacionamento do conhecido casino. Sem atrair muito interesse, e o traçado considerado um dos piores da história da F1, a prova deixou de se realizar.

A Fórmula não pretende que a história se repita e por isso apostam fortemente no evento, vendo nesta prova uma possibilidade de organizar um evento muito diferente dos restantes da época. Emily Prazer, responsável comercial da empresa Formula 1 Las Vegas Grand Prix, afirmou recentemente que esperam realizar a corrida muito para além de 2025, ano em que o contrato de 3 anos termina.

“Do nosso ponto de vista, adquirimos uma parcela de terreno com a intenção de ter aqui uma corrida. Não creio que haja qualquer intenção de estar aqui apenas três anos. Queremos estar aqui para sempre”, disse Prazer. “Este é um mercado único e pensamos que podemos continuar a cultivar o desporto. Portanto, estamos muito entusiasmados com esse tipo de infraestrutura permanente que estará em funcionamento”.

Apesar do entusiasmo da Fórmula 1, a corrida tem gerado algumas criticas na cidade norte-americana, principalmente por alguns dos casinos que receiam que o evento dificulte a passagem de funcionários e clientes.