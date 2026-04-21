Lando Norris vence Laureus na categoria Revelação

Lando Norris foi distinguido com o prémio Laureus World Breakthrough of the Year, atribuído na cerimónia realizada esta segunda-feira, 20 de abril, em Madrid.

O piloto britânico de 26 anos, da McLaren, conquistou o galardão em reconhecimento do seu primeiro título mundial de Fórmula 1, conquistado no Grande Prémio de Abu Dhabi em dezembro de 2025, apenas com dois pontos de vantagem sobre Max Verstappen. Ao longo da temporada, Norris somou sete vitórias e sete poles em 24 corridas, tornando-se o 35.º campeão mundial da história da F1 e o primeiro piloto da McLaren a sagrar-se campeão desde Lewis Hamilton em 2008.

Para vencer o prémio, Norris superou nomes como o prodígio do darts Luke Littler, de 19 anos, que se tornou o mais jovem campeão mundial da história da modalidade; o basquetebolista Shai Gilgeous-Alexander, MVP da NBA em 2024-25; o extremo do PSG Désiré Doué; o tenista brasileiro João Fonseca; e a nadadora chinesa Yu Zidi.

O prémio tem um historial de vencedores como Lamine Yamal, Jude Bellingham, Carlos Alcaraz, Emma Raducanu e Patrick Mahomes. Na F1, Norris junta-se a Juan Pablo Montoya, Lewis Hamilton, Jenson Button, Daniel Ricciardo e Nico Rosberg como vencedores desta categoria. Na restante cerimónia, Carlos Alcaraz foi eleito Desportista do Ano e o PSG conquistou o prémio de Equipa do Ano (McLaren estava nomeada).